Внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина вразила шанувальників нереальними формами в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує перед дзеркалом в мінішортах й топі з декольте, який максимально підкреслює її значні форми шостого розміру.

А на іншому знімку Боярська позує вже в іншому топі напівсидячи і з джойстиком у руках. Незважаючи на те, що фотографію вона вирішила ніяк не підписувати, її шанувальники прийшли в захват.

«Шикарний вигляд! У що граємо?», «Красуня і найкрасивіша геймерша», «Пані та панове, зустрічайте: Міс найкрасивіша геймер у світі😍👍оплески», «У що рубишься? Напевно, у фіфу», «Гарно виглядаєш з джойстиком», «Який погляяяд», - пишуть вони.

До цього ми писали, що онука російського актора Михайла Боярського Катерина блиснула бездоганними формами в сукні з декольте.

«Хей🤪 як настрій?)» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках онука Боярського позує в крихітному топі з декольте і джинсовій сукні. Дівчина елегантно всілася, виставивши напоказ значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальне декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.