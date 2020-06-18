Відома українська модель Олена Омович, яку називають місцевої Кардашьян, показала незвичайний соковитий образ

Красуня в цей раз була в спортивних штанях і коротенькому топі, щоб продемонструвати жаркі ідеальні форми. Образ Омович доповнила стильними окулярами, а сама спокусливо вигнулась для фото. Олена показала себе на тлі висоток, при цьому залишила волосся розпущеним і не прогадав, адже фото вийшло чарівним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Бездоганна"

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович підкорила неймовірною красою в легкому платті.

Омович позувала на зеленому газоні, похвалившись стрункими ніжками в міні. Красуня була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки якому відкривалися види на велику груди. Тонкі бретельки лише додали пікантності образу.

Повідомлялося, що Модель і инстадива Олена Омович, яку в мережі охрестили української Кардашян ощасливила фанатів гарячої фотосесією.

Модель продемонструвала нову колекцію одного з салонів одягу. Так, Олена покрутилася в супертесном костюмі відтінку бежевий металік - красуня повернулася до камери боком, випнувши шикарні "булочки" і спокусивши чарівними округлостями зони декольте.

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