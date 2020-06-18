Популярна фітнес-модель Ана Чері забула про сором і показалася перед шанувальниками в екстремально-тісній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вау, дякую», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чері позує в екстремально-тісній білизні, яке максимально підкреслює її значні принади. Зірка задирала руку, підкресливши бездоганні вигини.

Проте її прихильники залишилися безмовні, адже кадри модель вирішила викинути у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

До цього ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері блиснула спітнілим виглядом під час тренування.

«Я вважаю, що якщо ти тренувався, то твоє особа повинна почервоніти і покритися потом. Всім гарного дня і закінчуйте свої тренування!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чері позує сидячи на млинцях для грифа в спортивному вбранні і лосинах. При цьому особа зірки спітніле й мокре. Фотографія спровокувала справжній бум з боку її прихильників.

«Ідеальний ракурс», «важко на тренуванні – легко на відпочинок», «гарний знімок», «красуня», «королівські форми», - пишуть вони.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.

Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.