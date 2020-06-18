Подивитися їх може кожен

Після скандалу, який виник навколо пробного ЗНО через карантин, в мережі з'явилися завдання тестів школярів з усіх предметів

Вони доступні на порталі Osvita.ua.

Уточнимо, що учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання повинні були пройти його вдома, однак сайт чиновників «впав» через навантаження. Вже зараз завдання тестів доступні на сайті, а відповіді на них випускники отримають не пізніше 23 червня.

Не менш важливим є факт, що у кожного тесту своя відмінність у вигляді кількості максимальних балів, які можна отримати, а також часу, який відведений на їх виконання.

Зокрема, з української мови та літератури максимальний бал встановлено в 104. На виконання тесту в майбутніх абітурієнтів буде 180 хвилин. Стільки ж дають на математику (62 бали) й фізику (64 бали).

По 150 хвилин буде у тих випускників, які складають історію України (94 бали максимально), біологію (82 бали), географію (90 балів), хімію (74 бали), а також іноземні мови (72 бали).

Тим же зі школярів, які вирішили скасувати свою участь у пробному ЗНО, гроші обіцяють повертати з 1 липня.

До цього ми писали, що у 2020 році всім, хто закінчує повну загальну середню освіту (для випускників шкіл, коледжів і профтехучилищ), не доведеться здавати державну підсумкову атестацію.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатки до них всі випускники отримають до кінця червня. У додатку буде записано "Звільнений/звільнена від ДПА".

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»