Что теперь будет с аттестатами и поступлением в вузы

Карантин из-за эпидемии внес свои коррективы в образовательный процесс. В Украине срочно меняют правила: стало известно, что отменяют, а что остается

В 2020 году всем, кто заканчивает полное общее среднее образование (выпускникам школ, колледжей и профтехучилищ), не придется сдавать государственную итоговую аттестацию.

Верховной Раде рекомендовано принять решение об отмене ГИА, поддержанное накануне профильным комитетом парламента. Ключевые моменты, как теперь выпускники будут получать аттестаты и что будет с поступлением в вузы, объяснил у себя на Фейсбук-страничке образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, свидетельства о полном общем среднем образовании и приложения к ним все выпускники получат до конца июня. В приложении будет записано "Освобожденный/освобождена от ГИА".

При этом самое главное, что должны уяснить украинцы, внешнее независимое оценивание - не отменяют.

"ВНО - есть и остается в дальнейшем единственным способом поступления в высшие учебные заведения. Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после того решает, если хочет вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать", - объяснил Горбачев.

Так, выпускник, который хочет внести оценки ВНО к своему приложению, обращается в учреждение образования, чтобы заменить это приложение, вписав в графе "ГИА" оценки ВНО.

Данному решению предшествовала инициатива президента Владимира Зеленского, который внес законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

Согласно тексту документа, из-за карантина в результате эпидемии, "выпускники (соискатели образования), которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации". Но вместе с тем, по желанию, могут пройти ВНО, что позволит поступить в вуз.

Рада приняла этот законопроект в четверг, 18 июня. Отметим, он позволяет отменить обязательное ВНО для тех, кто не планирует вступать в высшие учебные заведения.

Ранее мы сообщали, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с заболеваемостью не ухудшится кардинальным образом, то ВНО стартует с 25 июня. В этот день запланированы тесты по математике. Завершится оценивание 17 июля тестами по химии. Всего запланированы экзамены по 11 предметам.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»