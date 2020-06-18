Відома актриса Христина Асмус, дружина Гаріка Харламова, показала незвичайний спокусливий образ

На фото Асмус показала себе в сорочці та джинсах. Красуня задерла сорочку і зав'язала її на вузол, позуючи біля колони. Волосся Христина вирішила залишити розпущеним, а сама усміхалася, прикусивши один пальчик, щоб фото вийшло максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Їду я зараз в таксі.

Їжджу я завжди на задньому сидінні. За пасажирським. Сумка моя завжди лежить на сидінні поруч. Оскільки я їю користуюся під час поїздки, вона часто відкрита. І водій зараз різко загальмував. І все, що в мене в ній було..розлетілося по салону. А мені ж, як правило, потрібно пів будинку в сумку покласти )))) Так, чисто на всякий випадок.

У вас таке буває? У мене постійно", - написала Асмус.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я на передньому їжджу. Та й без сумки", "Солодка дівчинка", "Яка гарна дівчинка", "Аналогічно", "Жесть".

Раніше ми повідомляли, що популярна російська актриса Христина Асмус показала себе в ліжку і поділилася цікавим фактами про себе.

Розповідь про себе Асмус супроводила власною фотографією. На знімку актриса сидить в своєму ліжку, підібгавши під себе ноги. На ній чорні штани і короткий топік з глибоким декольте. Волосся зірка зібрала в хвіст, а свій образ доповнила мінімумом косметики.

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