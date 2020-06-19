Відома українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняної Кардаш'ян, показала свій загар і попросила вибрати самий ідеальний ракурс

На фото Омович показує себе у білій спідниці і топі, доповнивши образ сумочкою і кросівками. Красуня задерла ногу, поставивши її на перила, таким чином засвітивши найпікантніше, що ховала під спідницею. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Олена показала себе у декількох ракурсах і позах, погравши перед камерою.

"Дуже важливий опитування. Яка ? 1/2/3/4?", - написала Омович.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ооо, коліно поставила на поручні... Здається, у кого-то знову будуть проблеми з мешканцями", "Красуня", "Прекрасне", "Хороша".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович підкорила неймовірною красою в легкому платті.

Омович позувала на зеленому газоні, похвалившись стрункими ніжками в міні. Красуня була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки якому відкривалися види на велику груди. Тонкі бретельки лише додали пікантності образу.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свою красу без збентеження.

На фото Омович позує в сукню синього кольору, розстебнувши гудзики на грудях, щоб вона змогла вміститися у вузькій тканини. Образ красуня доповнила поясом на талії, який підкреслив ідеальну фігуру Олени. Зірка дивилася в камеру, а волосся вирішила залишити розпущеним, які пестило вітром.

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