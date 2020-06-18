Багато хто від цього постраждав

Популярна співачка Наташа Корольова повідомила про сумну звістку, що сталася в їхній родині

Карантин і епідемія вдарили по багатьом сім'ям. Не оминула вона і сім'ї зірок. Як зізналася Корольова, вона через карантин втратила свій бізнес. Як відомо, у Корольової була мережа салонів краси, які змушені були закритися через обмежувальні заходи. Відновлювати їх роботу артистка не планує, оскільки вважає це безглуздим.

«Я вирішила, що навіть після скасування всіх обмежень не буду відкривати салони. Наш бізнес помер, як це не сумно», - зазначила зірка, додавши, що реанімувати бізнес вже не вийде.

Схожа складна ситуація і з фітнес-центрами її чоловіка Тарзана (Сергія Глушка). Спортзали теж вимушено припинили роботу, що серйозно вдарило по кишені зоряного сімейства. До речі, Глушко навіть публічно скаржився на відсутність з боку держави підтримки для бізнесу.

Втім, Наташа Корольова ніякої катастрофи в закритті бізнесу не бачить. За її словами, щастя в тому, що її родина не постраждала від вірусу – всі живі і здорові. Вона додала, що пам'ятає більш важкі часи, тому сильно не засмучується.

«Наприклад, 90-і, коли були порожні полиці магазинів, карткова система, бандитські розборки. І комендантська година в Москві була...» - згадала Корольова.

Нагадаємо, що син Наташі Корольової і Тарзана відчинив сорочку і засмутив своїм тілом: "Видно не в батька".

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