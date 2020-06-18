23-річна модель Альона Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, відкинула скромність і влаштувала пікантну фотосесію посеред поля

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала кадри в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Альона облаштувала миле "гніздечко" з покривалом, люстерком, букетом польових квітів та іншою атрибутикою спеціально для ефектної фотосесії. Спочатку дівчина зняла своє відображення - на ній були рожевий топ і такого ж кольору штани. Потім Альона позбулася одягу і лягла в траву, прикрившись простирадлом. Дівчина змахнула волоссям і поклала голову на подушку, нібито заснула.

На кадрах показаний тільки процес зйомки, готовий ж шедевр потрібно ще почекати.

"Наше з @nastyaafed закулісся :) Скоро буде багато краси ❤️", - написала Преснякова.

Користувачі кинулися коментувати пост моделі. Варто зазначити, не всі виявилися в захваті від затії з полем.

"🧡 краса"

"Ви - оч гарна дівчина, але коли дивляться фото люди, які насправді були у полі, і то звідти виходиш, полежавши, спітнілий мокрий (вони це знають) і змучений... Спробуйте такі фото (в полі) зняти вночі, будуть набагато правдоподібніше і цікавіше! 👍🏾"

"Кліщі не заповзли?🙊"

"Ну очманіти!!! 🔥😍😘"

"Естетика 😍"

Раніше ми повідомляли, Альона розбурхала фото, на якому роздяглася, прикрившись лише капелюшком з великими полями.

"Мені невластиво виставляти такі фотографії, але на що не підеш заради мистецтва, тим більше, коли на терезах -6 кг за час карантину 🙈", - поділилася зірка.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової налякала зовнішністю, повторивши подвиг Ані Лорак: "Які губища".

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