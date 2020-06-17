Известный украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, каким подарком его порадовала на день рождения его жена, модель Александра Кучеренко

17 июня Комаров отмечает свое 37-летие. Об этом ведущий написал в Инстаграм, передает Politeka.net.

Он поделился фотографией, на которой позирует с тортом с большой цифрой 37 и своей женой, которая трогательно целует его в щеку. Комаров признался, что в этот день возлюбленная сделала ему лучший подарок.

«Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив», - рассказал ведущий.

Он не стал раскрывать, куда именно они собрались лететь, и вместо этого предложил своим подписчикам угадать.

Поклонники ведущего вовсю поздравляют его с днем рождения в комментариях.

«С днём рождения счастья здоровья радости благополучия», «С днем рождения, наш лучший ведущий и путешественник! Новых свершений, приключений и впечатлений желаю. Вы наша гордость. Счастья здоровья и удачи, любви бесконечной», «С днем рождения, ты очень хороший человек, я смотрела все выпуски твои, я так хочу что бы вы жили долго и счастливо со своей женой», «Дмитрий, с Днем Рождения, Вы удивительный человек, всех Вам благ», - пишут люди.

Напомним, юная жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась, как проводит время без мужа: "Шикарные ноги".

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