Голливудская актриса Анджелина Джоли пользуется большой популярностью во всем мире
Звезду считают эталоном красоты, и после появления ее в фильмах, женщины во всем мире стали увеличивать себе губы. Кроме того, что актриса одна из самых красивых знаменитостей на планете, о ней известно еще несколько фактов.
Первое, что нужно отметить - Анджелина Джоли имеет не только американское происхождение, также в актрисе течет смешенная из немецкой, французской, голландской, словацкой, английской и канадской кровь, пишет sm-news.
Анджелина Джоли два года проучилась на актрису в Театральном институте Ли Страсберга, после чего оставила учебу и занялась похоронами и бальзамированием.
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Звезда в молодости любила персонажа Доктор Спок из сериала 1970-х "Звездный путь".
На теле красотки - 14 татуировок: среди них не только слова на латыни, но и семь географических координат, которые указывают места рождения их с Брэдом Питтом детей.
Анджелина Джоли любит коллекционировать вещи, например, ножи и первые издания книг.
Актриса редко пользуется услугами каскадеров. Звезда любит участвовать в опасных сценах, и в 80% случаев, не прибегала к каскадерам.
Звезда вместе с тогда еще супругом Брэдом Питтом продала права на фото своих новорожденных близнецов в People и Hello! за 14 миллионов долларов. Это самая крупная вырученная сумма за снимки на сегодня. Средства пошли в Фонд Джоли-Питт.
Артистка придерживается правила: 1/3 заработанных денег тратить на благотворительность, 1/3 тратить на свои нужды, и 1/3 - экономить.
Напомним, в 32 года у Анджелины Джоли умерла 56-летняя мать Маршелин Бертран.
По словам красотки, весть о смерти матери изменила ее духовно.
Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.
Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла себе нового красавчика, появились фото пары: Питт кусает локти.