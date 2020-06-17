Відома російська телеведуча Ольга Бузова, зірка "Дому-2", показала сміливий образ

На фото красуня позує в салатовій спідниці і чорному топі, з-під якого так і випирають "персики". Бузова доповнила образ годинами і прикрасами на руках і шиї, а волосся вирішила залишити розпущеним. Ольга позувала на тлі знімальному майданчику "Дом 2", показуючи сонячну погоду, яка прийшла з літом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наше літо буде яскравим", - написала Бузова.

Фанати, включаючи Еріку Герцег, поставили майже 120 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Спідниця вогонь.А у нас сильний дощ ллє. Пиши у відповідь у кого скільки градусів на вулиці", "Оля що для вас щастя???", "Дюймовочка", "Знімай спідницю".

Раніше ми повідомляли, що російська співачка, ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова нарвалася на критику в мережі через нову зачіску.

Бузова постала в абсолютно новому образі. Їй зробили завивку її коротких волосся, в результаті чого у неї з'явилася пишна копиця на голові.

Співачка була одягнена в ніжну прозору сукню з рюшами і вишивкою.

Повідомлялося, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова вирішила освіжити свій образ.

Красуня зробила макіяж з акцентом на очі. Співачка одягла блискучий топік, який підкреслив її принади.

Образ доповнили різні прикраси.

Нагадаємо, Бузова в ліфчику і рожевій перуці осрамилась на сцені, кадри

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Також Politeka повідомляла, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах



