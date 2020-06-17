Син російського актора Михайла Єфремова Микола звернувся до сім'ї загиблого в аварії, яку влаштував його батько

Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Миколи Єфремова в Instagram.

«Всім добрий день! Висловлюю свої співчуття родині Сергія Захарова. Всім, кого торкнулася ця трагедія, бажаю мужності і сил пройти всі випробування. Мені боляче від того, що сталося. Тато, я тебе дуже люблю. Сподіваюся, що ти приймеш наслідки гідно», - написав він, і опублікував своє фото з батьком.

У Мережі висловлюють підтримку Єфремову.

«Микита, сил тобі і всій вашій родині!», «Ваш батько дуже талановита людина. Але, на жаль, всі люди роблять помилки», «Сил вам, татові і всій вашій родині!», «Мужності і душевних сил Михайлу Олеговичу і його близьким. Стільки бруду навколо полилося, тому, тримайтеся!», «Микита, ми з тобою», - пишуть в коментарях до посту.

Як відомо, Михайло Єфремов влаштував серйозне ДТП в районі Смоленської площі в Москві ввечері 8 червня. Автомобіль актора вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з невеликим фургоном. 56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії.

Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив в реанімацію, звідки вже не вибрався живим.

Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів. У зв'язку зі смертю потерпілого акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці.

Родичі загиблого вже заявили, що не хочуть "йти на мирову" з Михайлом Єфремовим і бажають, щоб він відповів за суворістю закону.

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