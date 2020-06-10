Скандальный российский актер Михаил Ефремов по всей видимости пытался покончить с собой после того, как устроил в центре Москвы смертельное ДТП

Об этом говорится в посте Телеграм-канала Mash. Как стало известно, перед заседанием суда, куда доставили актера, родственники заметили у него на шее глубокую свежую ссадину, похожую на характерный след от веревки при повешении. Родные Ефремова утверждают, что он был без сознания. Они вызвали скорую, врачи которой увидели в случившемся признаки суицида. После этого на место вызвали психиатров.

В то же время, следствие не исключает, что актер мог получить такую травму во время аварии от цепочки или ремня.

Сам Ефремов после того, как пришел в сознание заявил, что ничего не помнит о загадочном следе у себя на шее. На момент потери сознания он был в комнате один.

Уточняется, что сразу после аварии врачи не осматривали актера, поэтому ничего не известно о возможных травмах, полученных им в ДТП.

Ожидается, что в ходе следствия с Ефремовым продолжат работать психиатры, которые должны будут дать оценку его психическому состоянию.

Напомним, вечером 8 июня 56-летний Ефремов на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу в центре Москвы и врезался на полном ходу в грузовик, водитель которого серьезно пострадал. К утру 9 июня потерпевший скончался. Известно, что мужчине было 67 лет, родом он из Рязани, а в столице работал курьером.

В связи со смертью пострадавшего, актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, дочку Ефремова после ДТП затравили в сети, обвинив в трагедии: "Немудрено, что отец...".

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