Скандальный российский актер Михаил Ефремов по всей видимости пытался покончить с собой после того, как устроил в центре Москвы смертельное ДТП
Об этом говорится в посте Телеграм-канала Mash. Как стало известно, перед заседанием суда, куда доставили актера, родственники заметили у него на шее глубокую свежую ссадину, похожую на характерный след от веревки при повешении. Родные Ефремова утверждают, что он был без сознания. Они вызвали скорую, врачи которой увидели в случившемся признаки суицида. После этого на место вызвали психиатров.
В то же время, следствие не исключает, что актер мог получить такую травму во время аварии от цепочки или ремня.
Сам Ефремов после того, как пришел в сознание заявил, что ничего не помнит о загадочном следе у себя на шее. На момент потери сознания он был в комнате один.
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Уточняется, что сразу после аварии врачи не осматривали актера, поэтому ничего не известно о возможных травмах, полученных им в ДТП.
Ожидается, что в ходе следствия с Ефремовым продолжат работать психиатры, которые должны будут дать оценку его психическому состоянию.
Напомним, вечером 8 июня 56-летний Ефремов на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу в центре Москвы и врезался на полном ходу в грузовик, водитель которого серьезно пострадал. К утру 9 июня потерпевший скончался. Известно, что мужчине было 67 лет, родом он из Рязани, а в столице работал курьером.
В связи со смертью пострадавшего, актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, дочку Ефремова после ДТП затравили в сети, обвинив в трагедии: "Немудрено, что отец...".
Как сообщала Politeka, Михаила Ефремова после ДТП вытащили из постели любовницы, новые подробности.
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