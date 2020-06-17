Актор «Кварталу 95» Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій) сколихнув мережа звісткою про поповнення в сім'ї

Радісна новина з'явилася на сторінці студії «Квартал 95» в Facebook, передає Politeka.net. (Щоб переглянути фото – проскрольте вниз)

«Таке миле вухасте поповнення в родині Казаниних🐶», - йдеться в повідомленні.

Текст супроводжує фото, на якому Степан Казанін позує з дружиною Наталією і молодшим сином Петром. При цьому актор «Кварталу 95» тримає на руках сірого молодого собаку.

Звістка активно коментують шанувальники «Кварталу 95».

«Пощастило собаці, в таку гарну сім'ю потрапив! Удачі!», «Молодці, саме такого члена сім'ї вам не вистачало!!!!», «Нарешті сім'ю Стапана побачила. Дуже красива пара. Будьте щасливі», «Дуже гарна в тебе, Степан, родина і собачка. Здоров'я вам усім. Будьте всі щасливі», «Ви класні і ваша собачка теж», - пишуть під фото

Нагадаємо, раніше Казанін розповідав, що на карантині багато готує разом з членами сім'ї, займається творчістю з сином і дивиться фільми.

"Мені здається, на карантині ми з сім'єю тільки й робимо, що готуємо і їмо. А ще дивимося “телек” і збираємо лего. Три рази в тиждень я виїжджаю на зйомки “Чисто News” і виходжу в магазин за продуктами. А так, напевно, час проводимо, як і всі. З сином граємо в стрілялки, займаємося якимись ручними виробами, вирізаємо щось з дерева або з паперу. Важко в цьому світі придумати щось нове, тим більше, сидячи в чотирьох стінах. В основному, звичайно, рятує інтернет і соціальні мережі", - говорить артист.

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