Відома українська співачка Тіна Кароль показала неймовірну спокусу, влаштувавши захват в мережі

На фото Тіна позувала в топі і спідниці фіолетового кольору, елегантно влаштувавшись на підлозі. Красуня спокусливо вигнулась, трохи виставивши вперед груди, а волосся закинула назад, завдяки чому кадр вийшов екстремально спекотним. Кароль доповнила образ яскравим макіяжем, який на ідеальну гру світла вийшов дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"От вмієте підняти настрій з самого ранку! Дуже", "Тіна, навіщо так красиво? От скажи, хто тепер склеїть моє серденько?", "Яка ж ти красива", "Ой, мама", "Мама-кішка" Богиня", "Жінка-пожежа", "Дану пощастило", "Дан, тримайся", "Божечки, яка краса", "Тін, а ти знала, що це улюблений колір Дана"

Повідомлялося, що Тіна Кароль у річницю свого весілля поділилася унікальним відео.

Так, зірка поділилася архівним відео з Огіром в розділі Сториз свого Instagram.

15 червня виповнилося 12 років з моменту весілля Кароль і Огира. Пара офіційно розписалася в січні, а в червні минуло їхнє вінчання. У своєму Instagram співачка написала, що для неї цей день завжди буде особливим.

Повідомлялося, що українська співачка Тіна Кароль вразила сумним виглядом на новому відеоролику.

Так, в цей раз на новому відео, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті "Фантіни", зірка з'явилася в лаконічному вбранні чорного кольору і здивувала незвичайним образом. Як відомо, Кароль вважають іконою стилю, тому кожен її вбрання бурхливо обговорюється в соціальній мережі.

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