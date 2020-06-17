Виплати для українців можуть зрости в чотири рази

Це передбачено стратегії дій Міністерства фінансів до 2023 року.

Йдеться про гарантовану суму відшкодування для депозитів з 200 тисяч гривень до 800 тисяч гривень. Здійснити таке підвищення збираються до 2022 році.

"На черзі – реформування державного банківського сектора. Зменшимо вдвічі обсяги непрацюючих кредитів. Будемо повертати довіру людей до банків. Один з кроків – підвищити розмір гарантованої суми відшкодування вкладів фізичних осіб у 800 тис. гривень", - додав міністр фінансів Сергій Марченко у своїй авторській колонці, яку наводить прес-служба Кабміну.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку-учасника Фонду кошти за його вкладами, включаючи відсотки, за станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування. 200 000 гривень – максимальна сума відшкодування. Вона не залежить від кількості рахунків в одному банку.

Зазначимо, станом на 1 травня 2020 року в Україні працюють 75 комерційних банків, що роком раніше їх було 77. А ось в 2010 року в Україні було 182 комерційних банку.

Дабавим також, що за даними на травень 2020р кожен п'ятий українець не має банківського рахунку.

Такі результати показало дослідження Фонду гарантування вкладів. При цьому 30% українців тримають велику частину заощаджень у банках.

За даними дослідження, частка опитаних, які зберігають більше половини своїх коштів у банку, зросла від 8% до 13%. Таким чином, довіра до банків поступово відновлюється.

Повідомляється, що лише сім відсотків українців мають депозитні рахунки.

Нагадаємо, Нацбанк прийняв історичне рішення, що зміниться для українців: "Прощайте депозити!"

Як повідомляла Politeka, НБУ зробив важливу заяву по депозитах українців, як не втратити гроші: "У тарифах банку має..."

Також Politeka писала, що з доларами пора бігти в обмінник, експерт НБУ здивував радою за курсом валют: "Це вигідно".