Відома модель Ана Чері показала сміливий образ, знявши максимально можливий одяг

На фото красуня стоїть у блискучому міні-бікіні, яке складалося з мотузочок і маленьких клаптиків тканини. Чері спокусливо позувала, взявшись за мотузочки трусиків і показувала всі найпікантніше. Ана на фото навіть закрила очі від задоволення, поки показувала самі засмаглі місця, завдяки чому знімок вийшов максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Так прекрасно", "Топ фітнес-фітнес", "Дивно. Ух ти", "Рікотта, ось це матуся", "Я хочу співпрацювати з тобою", "Я люблю", "Світяться різні", "Така милашка".

Раніше ми повідомляли, що томна Ана Чері вразила красою свого "персика".

На фото Чері позувала в помаранчевих шортиках і чорному топі. Красуня сіла на стіл, демонструючи свої підтягнуті форми. Образ Ана доповнила скромною підвіскою і розпущеним волоссям, а сама усміхалася на камеру. Фото вийшло досить світлим і сонячним, так як було зроблено на тлі просторих вікон, які наповнили кімнату світлом.

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала в бікіні досить підтягнуту фігуру.

Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. При цьому дівчина любить хвалитися своїми досягненнями в схудненні пікантними образами - примірявши різні сміливі бікіні трендового крою.

Нагадаємо, вспотевшая Ана Чері блиснула «горішком» в облягаючих штанях

А ще Politeka писала, що безтурботна Ана Чері понежилась на камеру в непристойно маленькому купальнику

Також Politeka повідомляла, що томна Ана Чері в напівпрозорому боді розсунула ноги на ліжку



