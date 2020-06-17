Серіал став для неї занадто важливим

Виконавиця ролі Валюхи Будько в серіалі «Свати», актриса Тетяна Кравченко, зізналася, що у неї були проблеми зі здоров'ям через участь в проекті

Незважаючи на те, що актриса близько 30 років знімалася в кіно, грала в театрі, працювала з такими видатними режисерами як Леонід Гайдай і Ельдар Рязанов, широку популярність і любов глядачів їй принесла роль Валюхи.

За словами Кравченко, робота в «Сватах» для неї – це подарунок долі, хоч це і звучить дивно.

«Мені дуже симпатична моя Валентина Будько, і я щаслива, що її люблять глядачі. Якщо на вулиці мене так називають, не ображаюся. Звичайно, ми схожі: обидві веселі, галасливі, обидві українки за походженням», - розповіла актриса в інтерв'ю російським ЗМІ.

Вона зазначила, що спеціально копіювала ходу і манеру розмови у своєї матері, хоч та на неї за це і бурчить. Кравченко зізнається, що завжди дуже сильно чекала зйомок у «Сватах» і готувалася до них. Актриса сиділа на дієтах, займалася спортом і ходила до косметолога.

«Пам'ятаю, коли закінчилася робота в серіалі, у мене трапилася справжня депресія. Але взагалі я швидко забуваю погане, не можу довго на когось злитися», - зазначила Кравченко.

За її словами, чим старше вона стає, тим більше її дратує несправедливість навколо і події, які відбуваються не так, як хочеться. Але вона старається знаходити у всьому позитивні моменти.

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