Томас Нойвирт, более известный под женским альтер-эго Кончита Вурст, появился перед фанатами в небрежном виде

Автрийски поп-певец является активным пользователем Instagram и часто радует поклонников новостями своей жизни.

Сейчас во время карантина Томас систематически устраивает онлайн-встречи с фанатами, с которыми беседует на различные темы и отвечает на все интересующие вопросы, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В этот раз Томас Нойвирт поехал в деревню и вышел в эфир во дворе довольно запущенного домика. В кадре певец появился в обычной домашней футболке, с густой бородой и при этом волосы его небрежно развевались на ветру.

Как сообщалось ранее, известная певица Кончита Вурст, настоящее имя певца Томас Нойвирт, показала новый домашний ролик.

На кадрах Кончита сидела в кепке и белой футболке. У нее была большая борода, но длинные волосы исчезли. Образ Вурст дополнила серьгами в ушах и носу. На фоне можно увидеть диван и светильник. Скорее всего, звезда записывала видео дома.

"Если вы отправите запрос, не удивляйтесь, когда я вас выберу. Спасибо за эти маленькие чаты", - написала Вурст под видео, где общалась с другими людьми.

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