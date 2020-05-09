Томас Нойвирт, более известный под женским альтер-эго Кончита Вурст, появился перед фанатами в небрежном виде
Автрийски поп-певец является активным пользователем Instagram и часто радует поклонников новостями своей жизни.
Сейчас во время карантина Томас систематически устраивает онлайн-встречи с фанатами, с которыми беседует на различные темы и отвечает на все интересующие вопросы, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
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В этот раз Томас Нойвирт поехал в деревню и вышел в эфир во дворе довольно запущенного домика. В кадре певец появился в обычной домашней футболке, с густой бородой и при этом волосы его небрежно развевались на ветру.
Как сообщалось ранее, известная певица Кончита Вурст, настоящее имя певца Томас Нойвирт, показала новый домашний ролик.
На кадрах Кончита сидела в кепке и белой футболке. У нее была большая борода, но длинные волосы исчезли. Образ Вурст дополнила серьгами в ушах и носу. На фоне можно увидеть диван и светильник. Скорее всего, звезда записывала видео дома.
"Если вы отправите запрос, не удивляйтесь, когда я вас выберу. Спасибо за эти маленькие чаты", - написала Вурст под видео, где общалась с другими людьми.
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