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Курс валют різко зміниться, долару буде не солодко: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 17 червня пограють на нервах громадян, гривня змусить долар пробити нове дно.

зокрема, у Національному банку вирішили грандіозно перекинути валюту – стодоларова купюра втратить відразу 10,16 грн. До середини минулого дня вічнозелений впав до 2673,2 грн, але до кінця торгів зумів трохи піднятися.

На відміну від нього, євро впевнено б'ється вгору, віджавши у гривні 3,28 грн (якщо купувати 100 євро).

Національний банк встановив на 17 червня наступний курс валют:

100 доларів – 2674,24 грн

100 євро – 3023,9 грн

10 російських рублів – 3,8247

Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк, затримали після суду

Увечері 16 червня після засідання суду співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк.

Адвокати стверджують, що затримання здійснювали люди з шевронами СБУ.

Пізніше Ільченко оприлюднив відео з-під будівлі СБУ, де були присутні медики, яких, як стверджує адвокат, викликали Мангеру, адже йому різко стало погано".

Мангер в шоці. Планував ночувати в готелі, а повезли ночувати в СІЗО. Повне відео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3840953369309650&id=100001850744543 Gepostet von Mariana Pietsukh am Dienstag, 16. Juni 2020

Адвокат заявляє, що його клієнта "вкрали" і завезли в "незаконне" СІЗО СБУ.

Gepostet von Dmytro Ilchenko am Dienstag, 16. Juni 2020

Українці тепер можуть не платити штрафи, Рада прийняла важливе рішення: "протягом 30 днів після..."

344 депутата Верховної Ради (ВР) проголосували "за" законопроект, який стосується змін Господарського кодексу України.

Так, понад 300 депутатів підтримали законопроект №3297.

За новим законом, банкам забороняється нараховувати неустойку, пеню та штрафи на прострочені кредити в період карантину та протягом 30 днів після його закінчення. З даною інформацією можна ознайомитися на сайті ВР.

Нагадаємо, зникнення грошей з рахунків, банк зробив заяву: "За сім хвилин були спустошені...".

Як повідомляла Politeka, в банку почали блокування рахунків, грошей не зняти: "клієнт повинен...".

Також Politeka писала, що зникнення грошей в терміналі, банк пояснив, що відбувається.