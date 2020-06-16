Такий зірку ще не бачили

Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула спітнілим виглядом під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я вважаю, що якщо ти тренувався, то твоє особа повинна почервоніти і покритися потом. Всім гарного дня і закінчуйте свої тренування!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чері позує сидячи на млинцях для грифа в спортивному вбранні і лосинах. При цьому особа зірки спітніле й мокре. Фотографія спровокувала справжній бум з боку її прихильників.

«Ідеальний ракурс», «важко на тренуванні – легко на відпочинок», «гарний знімок», «красуня», «королівські форми», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила присоромити фанатів, показавши на відпочинку бездоганне тіло в крихітному купальнику.

Так, модель позує лежачи на шезлонгу в крихітному купальнику, який практично не видно При цьому особа модель вирішила прикрити за допомогу елегантною кепки.

А на іншому знімку Чері позує вже стоячи спиною на камеру. Як можна помітити, купальник максимально прикрашає її значні форми.

Однак шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати – дівчина вирішила викинути знімки у себе в Сторіс, а не на сторінку.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.

Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.