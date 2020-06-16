Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала свої форми з незвичайного ракурсу

Модель славиться незвичайною фігурою і мініатюрними формами. При цьому дівчина любить вражати жарким видом в самих різних образах, рекламувати спідню білизну і хвалитися апетитним виглядом на відпочинку. Також Емілі не забуває ділитися домашніми селфи і цей раз не став винятком. Модель вразила незвичайним кадром, зробленим в ліжку, повідомляє Politeka.net.

Лежачи на ліжку і показуючи свої форми в білій мереживній білизні, їй вдалося здивувати розміром грудей, адже він був зовсім несхожим на її сьогоденням. Здивовані шанувальники тут же почали обговорювати жаркий кадр.

«Ух, ти, така крута, крихітко!», «Nice😍😍», «Una rusa en esas tetas q rico», Ідеальна королева ночі😍», Це дуже апетитно, вау😋😋😋», «Sin duda una perfecta que bella es 👏😢😢» Хочеться дізнатися продовження😂», «У мене є саме цей бюстгальтер - це від Victoria's Secret», «Я мріяв про нас минулої ночі», «Ти прямо як любов», «Це супер спокусливо».

Раніше дівчина вирішила похвалитися річним превью-кадром, зробленим біля басейну, поки один молодий чоловік з команди фотографа намазував сідниці зірки маслом. При цьому такий пікантний кадр не залишив фанатів байдужими. При цьому мучжина, допомагає дівчині, аж почервонів під її пильним поглядом.

«У мене однакова рутина по догляду за шкірою, хоча я не з тих людей, які завжди використовують одні і ті ж продукти. Моя шкіра змінюється з погодою. Зараз я використовую що очищає гель-піну з календулою. Потім я наношу зволожуючий крем. Багато зволожуючих засобів не занадто швидко вбираються в шкіру, але цей проникає всередину відразу ж.

В нічний час, я можу додати антивіковий олія для обличчя з екстрактом чорної троянди, яке також добре пахне: охх, ця чудова троянда», - розповіла Емілі раніше.

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