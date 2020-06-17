Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато не втомлюється дивувати жаркими фото

На одному з недавніх знімків красуня з'явилася в спокусливому вигляді з гарячою подружкою, пише Politeka.net.

Модель разом з подругою одягалися в міні-бікіні різних кольорів. Ніколь вибрала яскраво-рожевий купальник, який натягнувся на її пишних грудях.

Плавки-бікіні цікаво сиділи на сідницях, зморщившись, і майже не прикриваючи їх. Завершили образ золоті аксесуари.

Відомо, що Ніколь активно займається спортом, тому її ідеальна фігура - крім пишних грудей і пружних сідниць, у неї тонка талія і підкачані ніжки.

Зірка розпустила волосся і схилилася над подругою. Фото вийшло, можна сказати, непристойним. Ніколь притиснулася до подружки грудьми і дивилася на неї, не відриваючись.

При цьому друга модель не відводила погляду від камери.

Майже за добу гарячий кадр зібрав десь 8000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі називали фото шедевром, а моделей дуже сексуальними крихітками.

"Ось це тіла!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато у тому ж спокусливому рожевому бікіні, яке ледь прикрило найсоковитіші місця, спокушала подругу.

Амато притиснулася до моделі груддю. В результаті принади обох стикнулися.

Обидві відкрили пухкі губи, прикусивши довгі ланцюжки.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні. Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше.

Трикутники тканини трималися на тонких бретельках, які ніби вп'ялися в тіло зірки. Зверху зірка одягла топ на блискавці.

Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".

Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.

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