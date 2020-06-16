35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як веселиться по ночах з новою коханою
Після того, як телеведучий розлучився зі своєю дружиною Оленою, він зняв собі квартиру, залишивши колишній дружині будинок. Через якийсь час артист завів стосунки з молодою Христиною Гірник, які тримав у секреті кілька місяців. Після того, як критика в бік чоловіка не переставала вщухати, він вирішив прокоментувати ситуацію і порозумітися.
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За словами чоловіка, він почав нові любовні стосунки лише після розлучення і Христина до цього не мала ніякого відношення. Зараз він щасливий і весь вільний час проводить з нею. Наприклад, телеведучий показав, як він по ночах з Христиною влаштовує бурхливі танці і мило обіймається перед сном.
Пара станцювала під запальну музику і вразила рухами разом з милим поцілунком, залишилися трохи за кадром.
Так, до цього сьогодні артист пешил показати, як виглядають ідеальне ранковий час разом з Христиною. Телеведучий блиснув новим чином перед об'єктивом, використовуючи Instagram-фільтр, а також показав гарний вид з вікна, свій смачний завтра і, звичайно ж, саму кохану, убирающую на кухні. Таким чином чоловік показав, як з однієї "битовухи" з екс-дружиною перебрався в іншу - з новою коханою і цілком цим задоволений.
Не так давно пара також розповіла, підтримує свої відносини під час сварок і криз.
Володимир зазначив, що приводів для сварок у них вкрай мало: "Проте я майже завжди встаю на годину раніше Кріс, тому іноді доводиться її будити. Є один дієвий приємний спосіб", - зізнався Володимир.
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
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