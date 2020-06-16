Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала спільне фото з молодим чоловіком
На фото Соня показує себе у чорному купальнику, а зібрала волосся в хвіст. Поруч можна побачити Олега Петрова, чоловіка красуні, яка не так давно зіграла весілля. На ньому одягу не було видно зовсім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Душі не старіють. Вони або народжуються старими, або залишаються юними завжди", - написала Соня.
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"Ух ти. Як сказано", "Ви дуже гарна пара, щастя вам Соня і Олег", "Відмінного відпочинку", "Любов, це великий і неосяжний світ, який зменшується до одного близькій людині, який поглинув все навколо", - написали фанати під публікацією і поставили кілька сотень лайків.
Раніше ми повідомляли, що онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася стрункими ніжками і показала свого «друга».
На фотографіях Соня позує з чудовим білим конем. При цьому одягнена дівчина не дуже велично для кінної прогулянки. На ній білий костюм з сорочки і короткій спідниці, яка дозволяє їй продемонструвати свої стрункі ніжки.
Повідомлялося, що племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей показала ніжний, чарівний образ.
На фото красуня позувала в пишному чорному сукні з відкритими плечима. Соня вирішила цього разу не надягати білизну, а тільки велику сережку в лівому вусі, яка дістала майже до грудей. Дівчина склала руки на пояс і трохи нахилила голову, позуючи для фото на тлі просторого вікна. Знімок вийшов цікавим і ніжним.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару без білизни показала, що підкорила чоловіка-хокеїста
А ще Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару перед весіллям вразила експериментами з зовнішністю, співачку не впізнати