Відома українська співачка Вікторія Смеюха, зірка "НеАнгелів", показала свіжий літній образ

На фото Вікторія позує в білому купальнику з візерунками, сидячи на березі моря в водичці. Красуня спокусливо вигнулася, а доповнила образ стильними окулярами. Смеюха посміхалася на камеру, насолоджуючись літнім сонцем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сонце не вибирає кому світити і дарувати своє тепло! Воно не поділяє на бідних і багатих, хороших і поганих, бідних і дурних, красивих і некрасивих... Це все мірила, придумані людьми! Всесвіт ідеальна і все створене нею для чогось, у всього є своє призначення! . Будь подібно сонцю", - написала Вікторія.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Супер - фігура!!!!", "Наче в Одесі", "Фігурка супер клас", "ідеально", "Богиня", "Нова пісня на вірші Вікі готова", "Про почалися літні фоточки, вогонь", "Ідеальна фігура!!!".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Вікторія Смеюха з дуету «Неангели» вразила красою, позуючи разом зі своєю подругою.

Так, Смеюха позує разом зі своєю подругою Аліною Скабиной, з якою анонсувала онлайн.

«Відчуваю всією шкірою, що розмова має бути цікавим і незабутнім…», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, брюнетка з "Неангелів" вразила видом без макіяжу поруч з яскравими красунями

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