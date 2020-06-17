Зірка все більше привертає увагу

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) кожен день вражає зовнішнім виглядом

Зірка без сорому хвалиться апетитними формами в Instagram, пише Politeka.net. В одному з недавніх сторі модель з'явилася в сорочці.

Кассандра розчахнула білий одяг і виставила напоказ пишні груди без білизни. Модель позувала, трохи зігнувшись.

Груди ледь не виставилася повністю, але тим самим фото і стало ще гарячіше.

Також на красуні були рожеві трусики. А образ завершували аксесуари.

Модель розпустила волосся, вона прочинила губи і дивилася вдалину: "Які великі у неї очі".

Фото було обробленим і стало наче намальованим.

Фігура знаменитості гідна всіх похвал. Крім грудей, у Сьєнеги - тонка талія, пружний прес і підкачані ніжки.

Знімок не зібрав масу лайків, адже він був оприлюднений у сторіз, проте, ймовірно, красуня отримала компліменти в особистому листуванні.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега натягнула тугу тканину на пишні принади, які, здавалося, при одному незручному русі вистрибнуть з топа. На спині дві чорні товсті бретельки вп'ялися в шкіру моделі.

Також зірка одягла сині спортивні штани, підкреслили її шикарну п'яту точку.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега з'явилася в короткому облягаючому топі, який підкреслив її пишні груди.

Великі принади випирали з наряду. Зірка для більшого ефекту стиснула форми між руками.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега позувала в одному корсеті рожевого відтінку.

Пишні груди моделі були повністю голі, Кассандра лише прикривала їх руками.

Нагадаємо, розкішна Кассандра Сьенега з Playboy посвітила грудьми у "підстреленого" топі

А ще Politeka писала, що пристрасна Кассандра Сьенега з «Playboy» полонила пишними формами в мікро-бікіні

Також Politeka повідомляла, що брюнетка з Playboy Кассандра Сьенега нахилилася, засвітивши «персики» у тісному топі