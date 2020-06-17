Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) кожен день вражає зовнішнім виглядом
Зірка без сорому хвалиться апетитними формами в Instagram, пише Politeka.net. В одному з недавніх сторі модель з'явилася в сорочці.
Кассандра розчахнула білий одяг і виставила напоказ пишні груди без білизни. Модель позувала, трохи зігнувшись.
Груди ледь не виставилася повністю, але тим самим фото і стало ще гарячіше.
Також на красуні були рожеві трусики. А образ завершували аксесуари.
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Модель розпустила волосся, вона прочинила губи і дивилася вдалину: "Які великі у неї очі".
Фото було обробленим і стало наче намальованим.
Фігура знаменитості гідна всіх похвал. Крім грудей, у Сьєнеги - тонка талія, пружний прес і підкачані ніжки.
Знімок не зібрав масу лайків, адже він був оприлюднений у сторіз, проте, ймовірно, красуня отримала компліменти в особистому листуванні.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега натягнула тугу тканину на пишні принади, які, здавалося, при одному незручному русі вистрибнуть з топа. На спині дві чорні товсті бретельки вп'ялися в шкіру моделі.
Також зірка одягла сині спортивні штани, підкреслили її шикарну п'яту точку.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега з'явилася в короткому облягаючому топі, який підкреслив її пишні груди.
Великі принади випирали з наряду. Зірка для більшого ефекту стиснула форми між руками.
Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега позувала в одному корсеті рожевого відтінку.
Пишні груди моделі були повністю голі, Кассандра лише прикривала їх руками.
Нагадаємо, розкішна Кассандра Сьенега з Playboy посвітила грудьми у "підстреленого" топі
А ще Politeka писала, що пристрасна Кассандра Сьенега з «Playboy» полонила пишними формами в мікро-бікіні
Також Politeka повідомляла, що брюнетка з Playboy Кассандра Сьенега нахилилася, засвітивши «персики» у тісному топі