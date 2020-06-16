Відома актриса Христина Асмус, дружина Гаріка Харламова, показала новий образ у поліцейській формі

На фото Асмус показує себе в пальто, сорочки, жилетці, спідниці і краваткою синього кольору. Можна помітити ще й блакитну сорочку, яка виднілася з-під пальто. Христина розкрила секрет, що вона знімалася в новому фільмі, коли була 30-градусна спека, а їй доводилося носити осінній варіант, так як цього вимагав сюжет. Можна тільки уявити, як красуня спітніла в такому вбранні. Як можна помітити по погонах, то актриса була в ролі старшого лейтенанта. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не поставиш лайк, арестую.

Ну як? Дивилися вчора 1 і 2 серію?

Як вам?

Ми знімали серіал «Герой за викликом» 2 роки тому. В 30-градусну спеку я була в сорочці, брюках, колготках, вовняної жилетці, вовна, плащі та шарфі))) За сюжетом ж, ясна річ, осінь ))", - написала Асмус.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"На всяк випадок поставив лайк,а то мало що...", "Форма на-віч!!!! Обов'язково подивимося", "Що більше подобається носити форму поліції або халат лікаря?", "Краватку підтягніть будь ласка)", "Арестуй мене", "Ще немає, але обов'язково подивлюся, благо Ростелеком дозволяє)))", "Ти чого ревеш, а ну перестань".

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