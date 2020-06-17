Американська модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася пишними формами у вузькій білизні

Зірка неодноразово розпаляла своїх шанувальників жаркими постами, повідомляє Politeka.net. Цей раз не став винятком: красуня записала відверті сторіз в Instagram.

Ебі постала в тісній чорно-білій білизні, маленький ліфчик ледь утримував величезні принади моделі. Тканина натягнулася на грудях, тримаючись на тонких бретельках.

Округлості виглядали дуже гаряче, вони з'єдналися, що можна помітити по тонкій лінії тканини, що з'єднує два трикутника ліфчика.

У першому сторі безсовісна модель піднесла камеру, як можна ближче. Вона не тільки продемонструвала великі принади, але також пограла з язиком.

На інших кадрах спекотна Ретчфорд вже позувала на білосніжній постелі. Зірка розляглася, і зняла себе у всій красі, засвітивши крихітні трусики. Тут також не можна не помітити плоский живіт і красиву форму стегон.

В такому вигляді красуня поспілкувалася з підписниками, просто як апетитна лапочка.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в спокусливій напівпрозорій білизні білого кольору.

Тонкий ліфчик з пікантним вирізом посередині обтягнув неймовірні принади Ебі.

Маленькі трусики на тонких лямках модель натягнула вище стегон, щоб підкреслити їх пишність.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд блиснула засмаглим тілом в модній білизні, зовсім не бентежачись пікантного виду. Так, модель підкреслила струнку і досить яскраву фігуру атласною білизною з синім мереживом.

Свій образ зірка також доповнила акуратною укладкою з волосся, уклавши його на одну сторону.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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