Російський актор Михайло Єфремов, ймовірно, передбачив, що може потрапити за ґрати

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, пророче відео було опубліковано в соціальних мережах.

Ролик тривалістю 7 секунд був опублікований на відео-хостингу Youtube.

На ньому можна побачити, як чоловік, схожий на російського артиста Михайла Єфремова, співає пісню з рядками: «А я сяду на… 10 років».

Наголошується, що голос чоловіка схожий на голос Михайла Єфремова, але невідомо, чи є запис справжнім.

"Жах, сором...", "Накаркав", "Відсидиться на домашньому арешті з інтернетом 3-5 років і ні**я нікуди не закриють цю вбивцю", "Не ну навіщо на десять? Гуляти-так гуляти...по зоні років так 12", - відреагували користувачі на "пророче" відео.

Варто відзначити, що Михайлу Єфремову за вчинення смертельної ДТП, в якій загинув 57-річний чоловік, загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що в минулому році Михайло Єфремов записав віршоване звернення до глави МВС РФ в знак підтримки актора «Сучасника», якому дали 8 діб за те, що зобразив п'яного даішника.

Зараз рядка Орлуши звучать пророчо:

«Багато було таких етапів, але ніхто мене не засудив! Затримайте мене, посадіть, укатайте мене з усіх сил!», - читав тоді Єфремов.

Як відомо, нещодавно Михайло Єфремов на своєму позашляховику протаранив машину кур'єра. Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив в реанімацію, звідки вже не вибрався живим.

56-річний актор Михайло Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії.

За фактом смертельної ДТП було порушено справу, по якій Михайлу Єфремову світить до 12 років тюремного ув'язнення.

Адвокат Ельман Пашаєв заявив, що після аварії Михайло Єфремов знаходиться в дуже важкому стані, і відмовляється звертатися за допомогою до медиків.

«Абсолютно ніхто не приїжджає. Він навіть не хоче цього робити, тому що йому дуже погано. І душевно і фізично. Це вкрай важко», - розповів юрист.

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