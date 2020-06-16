Российский актер Михаил Ефремов, вероятно, предсказал, что может угодить за решетку

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, пророческое видео было опубликовано в социальных сетях.

Ролик длительностью 7 секунд был опубликован на видео-хостинге Youtube.

На нем можно увидеть, как мужчина, похожий на российского артиста Михаила Ефремова, поет песню со строчками: «А я сяду на… 10 лет».

Отмечается, что голос мужчины похож на голос Михаила Ефремова, но неизвестно, является ли запись подлинной.

"Ужас, позор...", "Накаркал", "Отсидится на домашнем аресте с интернетом 3-5 лет и ни**я никуда не закроют эту убийцу", "Не ну зачем на десять? Гулять-так гулять...по зоне лет так 12", - отреагировали пользователи на "пророческое" видео.

Стоит отметить, что Михаилу Ефремову за совершение смертельного ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что в прошлом году Михаил Ефремов записал стихотворное обращение к главе МВД РФ в знак поддержки актера «Современника», которому дали 8 суток за то, что изобразил пьяного гаишника.

Сейчас строки Орлуши звучат также пророчески:

«Много было подобных этапов, но никто меня не осудил! Задержите меня, посадите, укатайте меня со всех сил!», - читал тогда Ефремов.

Как известно, недавно Михаил Ефремов на своем внедорожнике протаранил машину курьера. Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию, откуда уже не выбрался живым.

56-летний актер Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии.

По факту смертельного ДТП было возбуждено дело, по которому Михаилу Ефремову светит до 12 лет тюремного заключения.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что после аварии Михаил Ефремов находится в очень тяжелом состоянии, и отказывается обращаться за помощью к медикам.

«Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело», — рассказал юрист.

Напомним, Садальский вступился за Ефремова после пьяного ДТП: "Откуда столько желчи?"

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