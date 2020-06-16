Український громадський діяч Андрій Пальческий закликав українців не вірити представникам МОЗ - "епідемія в повному розпалі"

Як передає Politeka.net, Пальчевський опублікував відеозвернення у себе на Фейсбук-сторінці, прокоментувавши інцидент з дружиною президента Оленою Зеленською, у якої виявили китайський вірус (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"З жалем дізнався про госпіталізацію першої леді Олени Зеленської з двостороннім запаленням середньої тяжкості... Це нагадування всім нам про те, що хвороба нікуди не поділася і все, що витворяли керівники, в тому числі, і її чоловік... який так довірливо і поверхнево відноситься до пр*дурків як Ляшко (головний санлікар України Віктор Ляшко, - ред.), які нам ще пару місяців тому оголошували, що ми ледь не перемогли цей вірус... Я сподіваюся, що Олена Зеленська цей вірус переможе - у цій сім'ї втратити кращу частину ми не можемо... Не вірте пр*дуркам з МОЗ - вони накрадуть гроші і розбіжаться, коли дізнаються, що епідемія в повному розпалі", - поділився своєю точкою зору Пальчевський.

Нагадаємо, у вівторок, 16 червня, стало відомо про госпіталізацію першої леді. Відзначається, що в даний час її стан стабільний. До цього, 12 червня, коли тест показав, що Зеленська заражена китайським вірусом, вона коментувала, що дуже здивована результатом, мовляв, всією родиною дотримуються карантинних правил. Як бачимо, стан першої леді за кілька днів погіршився - так, що їй знадобилася госпіталізація.

Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 16. Juni 2020

Раніше ми повідомляли, Пальчевський жорстко розніс владу, звинувативши в тому, що українців довели до стану "худоби". Громадський діяч назвав умови для бунту:

"Революції трапляються коли? Коли голод. У нас не було жодної революції - були Майдани. Мова живе своїм життям, її не обдуриш. Ось "Помаранчева революція" - і де вона? "Революція" - це з латинської revolutio, "поворот колеса". Хто був внизу - став нагорі, переворот. А у нас виходить: ті хто був нагорі, залишилися нагорі, а ті, хто був внизу, там і залишилися, внизу. Революція це? Відповідь: ні, це Майдан", - заявив телеведучий.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив феномен вірусу в Україні: "Ви помітили, що він зачіпає тільки простих людей?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський вказав на величезну помилку влади: "Епідемія в Україні затягнеться через...".