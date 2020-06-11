Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский считает, что в Украине еще будет настоящая революция

Об этом он рассказал в прямом эфире на телеканале NewsOne. Во время разговора с ведущей зашла речь о Майданах. Пальчевский заявил, что украинские Майданы не являлись революциями, а были совсем другим явлением.

«Майдан - это большое протестное сборище людей, которые что-то требуют и не добиваются. Вот что такое Майдан. Это почти Революция, это переворот. Порошенко был из «Партии регионов». Был Майдан? Конечно. Вспомните ющенковский Майдан, который был против Янкуовича. И где был Янукович? Через пару лет уже был премьер-министром. Революция это? Нет, конечно», - отметил журналист.

По его мнению, когда-нибудь в Украине все же будет революция. При этом она не обязательно будет кровавой.

«Просто люди созреют рано или поздно. У некоторых стран по 100 лет бывает застой, как это было в Китае», - объяснил он.

Пальчевский напомнил, что многие революции осуществляются в несколько этапов.

«Ну люди же должны понимать, что нас довели до состояния, извините, скота. Нас уже выгоняют на поля в каких-то странах, ввели нам этот безвиз, потому что нечего делать тут уже. Страна, как пишет одна моя знакомая, уже в концентрационный лагерь превращается. Учебы нет, науки нет, культура имени Ткаченко. Сейчас посмотрим что он сделает. Для начала как вы помните он пытался свободу слова ограничить», - подвел итог журналист.

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