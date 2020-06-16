Украинский общественный деятель Андрей Пальческий призвал украинцев не верить представителям Минздрава - "эпидемия в полном разгаре"

Как передает Politeka.net, Пальчевский опубликовал видеообращение у себя на Фейсбук-страничке, прокомментировав инцидент с супругой президента Еленой Зеленской, у которой выявили китайский вирус (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"С сожалением узнал о госпитализации первой леди Елены Зеленской с двусторонним воспалением средней тяжести... Это напоминание всем нам - о том, что болезнь никуда не девалась и все, что вытворяли руководители, в том числе, и ее муж... который так доверчиво и поверхностно относится к пр*дуркам как Ляшко (главный санврач Украины Виктор Ляшко, - ред.), которые нам еще пару месяцев назад объявляли, что мы чуть ли не победили этот вирус... Я надеюсь, что Елена Зеленская этот вирус победит - в этой семье потерять лучшую часть мы не можем... Не верьте пр*дуркам из МОЗ - они наворуют деньги и разбегутся, когда узнают, что эпидемия в полном разгаре", - поделился своей точкой зрения Пальчевский.

Напомним, во вторник, 16 июня, стало известно о госпитализации первой леди. Отмечается, что в настоящее время ее состояние стабильное. До этого, 12 июня, когда тест показал, что Зеленская заражена китайским вирусом, она комментировала, что очень удивлена результатом, мол, всей семьей придерживаются карантинных правил. Как видим, состояние первой леди за несколько дней ухудшилось - так, что ей понадобилась госпитализация.

Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 16. Juni 2020

Ранее мы сообщали, Пальчевский жестко разнес власть, обвинив в том, что украинцев довели до состояния "скота". Общественный деятель назвал условия для бунта:

"Революции случаются когда? Когда голод. У нас не было ни одной революции - были Майданы. Язык живет своей жизнью, его не обманешь. Вот "Помаранчева революція" - и где она? "Революция" - это с латинского revolutio, "поворот колеса". Кто был внизу - стал наверху, переворот. А у нас получается: те кто был наверху, остались наверху, а те, кто был внизу, там и остались, внизу. Революция это? Ответ: нет, это Майдан", - заявил телеведущий.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".