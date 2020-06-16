44-річна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала черговою витівкою: після заяви, що не дружить з алкоголем, знову взялася за старе

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з подругою, власницею стайні.

В кадрі розчервоніла Волочкова сидить на дивані і обіймає одною рукою подругу за плечі. В іншій же балерина тримає трубку кальяну. А на столі перед нею стоїть келих з вином.

"Моя добра Подруга Надія! Коновладсниця, спортсмен-Професіонал! 🐎 @raduzhnyiksk Так здорово дружити!", - підписала фото Анастасія.

І хоч зірка закрила коментарі під цим фото у себе на сторінці, користувачі все ж знайшли можливість обговорити її поведінку.

"Ясновельможний смарагд Росії продовжує бухати 😅, хто б сумнівався"

"А під ногами хвіст волочкової валяється ?😆"

"вже споює людей....👎"

"Келих з вином один! Настя, ти алкопрофі? Дана права☝️"

"А в руці трубка від кальяну?"

"Шо, все, здулася непитуща наша? Повипендрювалася, комусь щось доводячи, і знову на топчанчик? Ну цього і слід було очікувати"

"Дружити - це по-волочковськи означає "бухати"

"я дивуюся цій дамі зі шпагатом🤔 спочатку обвішала весь інстаграм бухичами, а потім в подиві робить знак питання на обличчі - "...чому вся країна лізе в мій будинок, постіль і кажуть, що я бухаю?..."🤪"

Раніше ми повідомляли, Волочкова в балетній пачці приголомшила своїм коронним "номером". Вона сперлася на стілець і козирнула фірмовим шпагатом. Варто відзначити, Анастасія, яка позбавлена почуття міри, засвітила зайве.

«Ранковий Арабеск», - підписала фото балерина.

Нагадаємо, що Волочкова в крихітному бікіні "труснула старовиною" і зганьбилася: "Злісні тітки заздрять".

Також Politeka писала, що Волочкова дико раскорячилась перед обличчям Борисової, відео не для людей зі слабкими нервами: «Давай, наркоманка».