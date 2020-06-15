Від цього стане по-справжньому спекотно

Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала форми в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Кортез позує на ліжку, розставивши ноги до непристойності. Як можна помітити, крім білизни на тілі моделі красується біла підв'язка. При цьому сама дівчина запрошує шанувальників на свій сайт, де ще більше пікантних знімків.

«Погляд так і тягне до…очам», «божественний вигляд», «безсоромна! Не можна бути такою гарною», «Вау, божественна поза», «неймовірна краса», «це не можна передати словами! Краса», «найкрасивіша жінка на землі»,- пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях.

Красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.

Гаряча розпусниця обливається маслом і ефектно розмазує його по всьому тілу. Наостанок Сьюзі Кортез спокусливо облизує пальці.

Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.

Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.