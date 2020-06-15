Популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила присоромити фанатів, показавши на відпочинку бездоганне тіло в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує лежачи на шезлонгу в крихітному купальнику, який практично не видно При цьому особа модель вирішила прикрити за допомогу елегантною кепки.

А на іншому знімку Чері позує вже стоячи спиною на камеру. Як можна помітити, купальник максимально прикрашає її значні форми.

Однак шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати – дівчина вирішила викинути знімки у себе в Сторіс, а не на сторінку.

Зазначимо, на своїй сторінці в Instagram, знаменитість частенько викладає знімки досить відвертого характеру. Дівчина тримає себе в формі, займається тренуваннями, правильно харчується, а також любить без сорому демонструвати свої спокусливі форми у всій красі.

Напередодні літа Ана з'явилася перед усіма у довгій квітчастій сукні з вирізом на нозі. Наряд повністю обтягнув соковиту фігуру моделі і здається, що тканина ось-ось лусне.

За 8 годин новий знімок зібрав понад 85 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів. Фолловери пишуть, що модель прекрасна, як завжди.

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