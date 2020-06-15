42-летняя дива Монро, шоувумен, актриса и блогер впечатлила сочным кадром и заявила, что очень сложно за голыми ногами разглядеть душу

Как передает Politeka.net, эпатажная звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала лицо крупным планом.

Монро будто "утонула" в воде, выкрашенной в белый цвет, и только глаза, нос и рот оказались на поверхности.

В подписи к этому необычному кадру знаменитость заговорила о разнице между действительностью и образом идеального тела, разрекламированного медиа.

"Как все-таки примитивно устроен человек ( и я не исключение). Мы вроде как развиваемся, наполняемся, учимся, выходим на какие-то высокие энергетические потоки, а в ленте увидишь красивое, сочное, подтянутое тело (мужское, женское - Не важно!) и хошь не хошь - а залипнешь. Ничего себе задница, Вот это грудь, а какой бицепс😋 Нормальные, обычные человеческие тела другие, разные, с жировой прослойкой и волосюшками в разных местах, с родимыми пятнами и пальцами сосисочками, с ножками иксиком и плоскими почками, точнее с их отсутствием 😊", - объяснила Монро.

Пользователи согласились с кумиром, откликнувшись в комментариях:

"Эта работа тоже просто бомбическая! 😍 Я тоже динозаврик- застала время стиральных досок, отсутствие смартфонов, вырезание купонов)) весёлое было время))"

"Обожаю вас! Шикарная! И мыслями, и содержанием! Макияж как всегда 🔥"

"Это просто шедевррр😍"

"Ооох как красиво!!!! Монро, супер!!!!!!! Прям обложка❤️"

"Фото очень притягивает, взгляд застывает, хочется смотреть ещё! Супер👍!Ярко, свежо. 😊"

Ранее мы сообщали, Монро изумила фото с бокалом, обрадовавшись приблежению грозы: "ВечерОк😋 А у вас шо? #неугомоннаяМонро Пы.сы.: слышу раскаты грома🌩 Да! Да! Дайте дождя🌧".

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