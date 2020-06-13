42-летняя дива Монро, шоувумен, актриса и блогер, известная еще как Монритта, показала, как коротает вечер на выходных

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашней обстановке, хотя и при полном параде - с традиционным ярким макияжем, белым париком и многочисленными украшениями.

В этот раз Монро склонилась над бокалом с содержимым янтарного цвета и мечтательно посмотрела вверх.

"ВечерОк😋 А у вас шо? #неугомоннаяМонро Пы.сы.: слышу раскаты грома🌩 Да! Да! Дайте дождя🌧", - поделилась своим желанием звезда.

Поклонники травести-дивы кинулись обсуждать ее фото, а также приближающуюся грозу.

"Бухаете? - тогда мы идём к вам ! 😁" - "элегантно прибухиваем🍷"

"Винишко)"

"Бокалы Агооонь😍♥️ где такие взять?🙏"

"Аналогично, у нас дождь, град и гром. Но заскочить вовремя домой успели 💖💖💖"

"Бренди👌😇"

"Лежу на сквозняке посреди квартиры в позе загорающего тюленя..😅😅 Гремит хорошо, надеюсь также круто ливанет 🌧️"

Ранее мы сообщали, эпатажная Монритта позировала в красном платье с соблазнительным декольте. Звезда наклонилась, чтобы втянуть в себя аромат белых лилий и шаловливо посмотрела в камеру.

В подписи дива призналась, что из-за жары "тает как пломбир" и мечтает о том, чтобы вернулся дождливый май. Как видим по посту выше, желание знаменитости сбылось.

"Боже, а я кайфую от жары. Никогда ещё утром не хотелось так рано просыпаться и никогда ещё моторчик в одном месте так не гудел!"; "Я тоже вчера таяла🤣 Только не как пломбир как жир на сковородке ✌️", - писали ей в комментариях.

Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.

Как сообщала Politeka, травести-дива Монро огорошила внешностью без макияжа и парика.

Также Politeka писала, что травести-дива Монро поразила видом без макияжа на улице.