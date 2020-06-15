Російська актриса Христина Асмус здивувала шанувальників новим образом

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому була у формі, передає Politeka.net. Виявилося, що Христина приміряла форму для нової ролі. Варто відзначити, що актрисі дуже красиво у формі. Особливо на фото виділилися її блакитні очі.

«Дочекалииииися! Сьогодні у нас прем'єра! Одна з найулюбленіших і найбільш важливих ролей! Проект, який об'єднав талановитих людей, які фанатично люблять свою справу. Проект, в якому я в черговий раз переконалася, що далеко не все залежить від бюджету. Проект, в якому у мене була сама пекельна зміна в житті», - розповіла Асмус про новий серіал «Герой за викликом», в якому вона знялася.

За півгодини пост актриси зібрав майже 13 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Блііін, як же я чекав цього дня», «Поклонська зараз напряглася», «Сьогодні обов'язково подивлюся, напишу відгук», «Христина, ви така ніжна, красива», «які оченята», «Вам треба Поклонську зіграти», «Якщо б наші правоохоронці виглядали так», «Кріс ну ти просто бомба, іди у поліцію служити))», «принцеса», - пишуть користувачі мережі.

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Нагадаємо, що Асмус у вульгарному міні і на високих підборах видала інтимний секрет: "Звучить як виклик!".

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