29-річна російська актриса, блогер, ведуча програми "Орел і решка" Настя Івлєєва рік тому вийшла заміж за співака Елджея

Пара давно встигла завоювати народну любов, а чутки про неї ніколи не вщухають, передає Politeka.net.

В цей раз в одній з груп в Instagram з'явилося фото Елджея, справжнє ім'я якого Олексій Узенок. На архівному кадрі майбутній артист постав зовсім звичайним хлопцем без модних тату і стильних зачісок.

Олексій був у чорній футболці поруч з незнайомкою. Фото, ймовірно, було зроблено близько 10 років тому.

"Як вам преображення Елджея? ✌️", - поцікавилися автори посту у підписників.

"Що за капітошка🤣", "А зараз такі круті типу разом з дружиною, а архів каже що вони прості люди з глибокого села 😅", "Деградація, а не преображення", "через 10ть років він знову стане таким", "😂А в чому преображення вибачте?😅", "Ніяк, і так і так не дуже", "Рязанську морду нічого не приховає😆😆😆", "А чого, зіниці ще на місці?))) 😂", "Що було, що є , одне і теж , ніякого ефекту", "О, він і в дитинстві був не особливо, а так зараз взагалі треш!", "Ведмедик гаммі", "Потворність", "Божечки🤦🏻‍♀️", "Та ладно👏 зайвий раз доводить важливість стиліста", "Страсті мордасті", "Ще гірше стало", "Мілаш такий", "Мерзенний тип", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Івлєєва опублікувала фото, на якому лежить поруч з Елджеєм на ліжку. Все б нічого, якби не одна цікава деталь: одне з очей красуні дивиться в камеру, а інше "косить" у бік чоловіка, який дивився на телефон. Цікава дружина, таким чином, хоче підглянути, що ж там робить коханий.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

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