Російська співачка Анна Семенович в річницю смерті подруги і колеги Жанни Фріске зворушила мережу архівними кадрами і щирим зізнанням

Семенович колись була солісткою групи "Блестящие" разом із покійною Фріске. Нагадаємо, Жанни не стало 15 червня 2015 року, зірка боролася з раком головного мозку.

Як передає Politeka.net, Анна поділилася архівним відео з виступу "Блестящих" у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Щаслива Жанна, жива і здорова, співала на сцені, в оточенні інших учасниць групи. Тут же, в чорній сукні, і Семенович.

"Ти завжди в моєму серці ❤️ Світла, добра, промениста дівчинка, яка стільки радості і любові принесла людям 🙏🏼 ЖАННА ❤️ #5років #пам'ятаємо #любимо #сумуємо #блискуча #Жанна💔", - підписала кадри співачка.

Користувачі віддалися спогадам слідом за Анною:

"Обожнювала її, шкода що так вийшло"

"Ось ця група запам'ятовується, інших навіть і не знаю. Молодці дівчата, красуні, бережіть себе"

"Дівчата дійсно блискучі і ще як на підбір такі світлі щирі дуже хороша група дуже. Жанна пам'ятаємо і любимо"

"Її дуже не вистачає на екрані☹️ людина позитив,нехай земля буде їй пухом🙏"

"Так сумно😢всі ми її пам'ятаємо... Пісні досі слухаємо😢 п'ять років а як вчора😢 наша Жанночка😍 любимо"

"Не можу ставити лайк. Така прекрасна дівчина, будемо пам'ятати її завжди 💔"

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Так, Кирило Андрєєв в ефірі шоу "Секрет на мільйон" зізнався про стосунки з красунею.

«Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені: «Кирило, так хочу сім'ю», - згадував Андрєєв.

Нагадаємо, "Той ще тип": батько Жанни Фріске накинувся на Шепелєва і розкрив його ганебне минуле.

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