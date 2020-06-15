Російська співачка Анна Семенович в річницю смерті подруги і колеги Жанни Фріске зворушила мережу архівними кадрами і щирим зізнанням
Семенович колись була солісткою групи "Блестящие" разом із покійною Фріске. Нагадаємо, Жанни не стало 15 червня 2015 року, зірка боролася з раком головного мозку.
Як передає Politeka.net, Анна поділилася архівним відео з виступу "Блестящих" у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Щаслива Жанна, жива і здорова, співала на сцені, в оточенні інших учасниць групи. Тут же, в чорній сукні, і Семенович.
"Ти завжди в моєму серці ❤️ Світла, добра, промениста дівчинка, яка стільки радості і любові принесла людям 🙏🏼 ЖАННА ❤️ #5років #пам'ятаємо #любимо #сумуємо #блискуча #Жанна💔", - підписала кадри співачка.
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Користувачі віддалися спогадам слідом за Анною:
"Обожнювала її, шкода що так вийшло"
"Ось ця група запам'ятовується, інших навіть і не знаю. Молодці дівчата, красуні, бережіть себе"
"Дівчата дійсно блискучі і ще як на підбір такі світлі щирі дуже хороша група дуже. Жанна пам'ятаємо і любимо"
"Її дуже не вистачає на екрані☹️ людина позитив,нехай земля буде їй пухом🙏"
"Так сумно😢всі ми її пам'ятаємо... Пісні досі слухаємо😢 п'ять років а як вчора😢 наша Жанночка😍 любимо"
"Не можу ставити лайк. Така прекрасна дівчина, будемо пам'ятати її завжди 💔"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилася інформація про пристрасний роман одного з гурту "Иванушки International" з Жанною Фріске.
Так, Кирило Андрєєв в ефірі шоу "Секрет на мільйон" зізнався про стосунки з красунею.
«Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені: «Кирило, так хочу сім'ю», - згадував Андрєєв.
Нагадаємо, "Той ще тип": батько Жанни Фріске накинувся на Шепелєва і розкрив його ганебне минуле.
Як повідомляла Politeka, батько дитини Жанни Фріске закотив бридку сцену на зйомках: "Я не для цього народжений...".
Також Politeka писала, що стало відомо про втечу чоловіка Фріске Шепелєва з сином: "Краще так, ніж...".