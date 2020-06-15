Российская певица Анна Семенович в годовщину смерти подруги и коллеги Жанны Фриске растрогала сеть архивными кадрами и искренним признанием

Семенович когда-то была солисткой группы "Блестящие" вместе с покойной Фриске. Напомним, Жанны не стало 15 июня 2015 года, звезда боролась с раком головного мозга.

Как передает Politeka.net, Анна поделилась архивным видео с выступления "Блестящих" в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Счастливая Жанна, живая и здоровая, пела на сцене, в окружении других участниц группы. Здесь же, в черном платье, и Семенович.

"Ты всегда в моем сердце ❤️ Светлая, добрая, лучезарная девочка, которая столько радости и любви принесла людям 🙏🏼 ЖАННА ❤️ #5лет #помним #любим #скучаем #блестящая #Жанна💔", - подписала кадры певица.

Пользователи предались воспоминаниям вслед за Анной:

"Обожала ее, жаль что так вышло"

"Вот эта группа была запоминающая, остальных даже и не знаю. Молодцы девочки, красавицы, берегите себя"

"Девчонки действительно блестящие и ещё как на подбор такие светлые искренние очень хорошая группа очень. Жанна помним и любим"

"Её очень не хватает на экране☹️ человек позитив,пусть земля будет ей пухом🙏"

"Так грустно😢мы все ее помним... Песни до сих пор слушаем😢 пять лет а как вчера😢 наша Жанночка😍 любим"

"Не могу ставить лайк. Такая прекрасная девушка, будем помнить ее всегда 💔"

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Так, Кирилл Андреев в эфире шоу "Секрет на миллион" признался об отношениях с красоткой.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — вспоминал Андреев.

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