Появились подробности бурного романа ныне покойной Жанны Фриске с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенное признание певец сделал в эфире ток-шоу "Секрет на миллион", анонс которого был показан на росТВ.

Как известно, в 90-ых музыкант был завидным женихом, и его в прямом смысле преследовали толпы потенциальных невест.

Но влюбился он на работе — у солиста группы "Иванушки International" закрутился роман с Жанной Фриске.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — признался исполнитель в эфире ток-шоу.

Музыкант прекрасно понимал, что создать семью с человеком, который полностью принадлежит сцене, попросту нереально.

«Очень мало случаев, когда муж — певец, а жена — актриса или певица», — продолжил Андреев.

Но главную любовь Кирилл Андреев встретил в начале нулевых. Тогда он женился на Лолите, которая подарила ему сына.

Сын уже повзрослел и успел сам жениться. Как признался Кирилл Андреев, его наследник со всей степенью ответственности решился на свадьбу, а сам солист "Иванушки International" готов к появлению внуков.

«Они уже не могли терпеть, хотели поскорее расписаться», — подытожил музыкант.

Ранее мы сообщали, что Жанна Фриске согласилась на брак с Дмитрием Шепелевым ради ребенка.

По словам помощницы покойной певицы, Жанна е любила Дмитрия Шепелева. В окружении звезды замечали это, ведь на ее глазах Жанна Фриске влюблялась и заводила романы с другими мужчинами.

В какой-то момент у знаменитости появилась большая слава и богатство, а ей захотелось завести семью. Тут-то и подвернулся обаятельный Шепелев.

Напомним, "Тот еще тип": отец Жанны Фриске набросился на Шепелева и раскрыл его позорное прошлое.

Как сообщала Politeka, отец ребенка Жанны Фриске закатил гадкую сцену на съемках: "Я не для этого рожден...".

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