Появились подробности бурного романа ныне покойной Жанны Фриске с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым
Об этом пишет Politeka.net.
Откровенное признание певец сделал в эфире ток-шоу "Секрет на миллион", анонс которого был показан на росТВ.
Как известно, в 90-ых музыкант был завидным женихом, и его в прямом смысле преследовали толпы потенциальных невест.
Фигуристая подружка русской Кардашьян устроила непристойные игры в лифте: «Ну что за…»
Звезда "Квартал 95" пошалила у шеста и показала растяжку, переплюнув Волочкову: "Нужно идти к MARUV"
Дочь Галкина и Пугачевой ошарашила странным нарядом на прогулке, Наташа Королева не смолчала: «Похожа на…»
Украинцы массово избавляются от доллара, важное заявление НБУ: что происходит с курсом валют
Но влюбился он на работе — у солиста группы "Иванушки International" закрутился роман с Жанной Фриске.
«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — признался исполнитель в эфире ток-шоу.
Музыкант прекрасно понимал, что создать семью с человеком, который полностью принадлежит сцене, попросту нереально.
«Очень мало случаев, когда муж — певец, а жена — актриса или певица», — продолжил Андреев.
Но главную любовь Кирилл Андреев встретил в начале нулевых. Тогда он женился на Лолите, которая подарила ему сына.
Сын уже повзрослел и успел сам жениться. Как признался Кирилл Андреев, его наследник со всей степенью ответственности решился на свадьбу, а сам солист "Иванушки International" готов к появлению внуков.
«Они уже не могли терпеть, хотели поскорее расписаться», — подытожил музыкант.
Ранее мы сообщали, что Жанна Фриске согласилась на брак с Дмитрием Шепелевым ради ребенка.
По словам помощницы покойной певицы, Жанна е любила Дмитрия Шепелева. В окружении звезды замечали это, ведь на ее глазах Жанна Фриске влюблялась и заводила романы с другими мужчинами.
В какой-то момент у знаменитости появилась большая слава и богатство, а ей захотелось завести семью. Тут-то и подвернулся обаятельный Шепелев.
Напомним, "Тот еще тип": отец Жанны Фриске набросился на Шепелева и раскрыл его позорное прошлое.
Как сообщала Politeka, отец ребенка Жанны Фриске закатил гадкую сцену на съемках: "Я не для этого рожден...".
Также Politeka писала, что стало известно о бегстве мужа Фриске Шепелева с сыном: "Лучше так, чем...".