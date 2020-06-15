Скандально відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить вихідні вдома

Як передає Politeka.net, у себе на сторінці в Instagram артистка показала свою фірмову розтяжку. Спочатку Волочкова опублікувала дуже дивне фото в машині. Вона зробила шпагат, використовуючи отвір в даху автомобіля. Фото було зроблено в нічний час, тому багато підписників припустили, що машина належить черговому коханцю балерини.

Вже в понеділок Волочкова опублікувала схоже фото. Вона натягнула на себе балетну пачку, яка виглядає поношеною. Сама балерина теж виглядала не дуже свіжо. Вона сперлася на стілець і знову засвітила свій фірмовий шпагат. Варто відзначити, що в кадр потрапили інтимні місця зірки.

«Ранковий Арабеск», - підписала фото балерина.

Як відомо, коментарі у Волочкової закриті, але шанувальники і недоброзичливці створили альтернативні сторінки, де обговорюють нові витівки зірки. Останнє фото фанати також поспішили обговорити.

«Настя!!! Заспокойся вже, у тебе доросла дочка, не гавнякай їй життя», «Заклинило з учорашнього вечора походу», «Ізольду ближче б», «Вчепилася в стілець, щоб арабеск не впустив», «Коли. Коли вже хто-небудь винесе в сміття ці моторошні тапки», «Як учора з машини вийняли і поставили чи що? Навіть не переодягли? про помили не питаю», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова поділилася домашнім фото, на якому вона була в червоній толстовці з капюшоном, який накинула на голову.

Нагадаємо, що Волочкова в крихітному бікіні "труснула старовиною" і зганьбилася: "Злісні тітки заздрять".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Волочкова вилізла з машини ногами догори, фото ганьби: «Нажралась знову?».

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