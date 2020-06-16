Американська модель Ебігейл Ретчфорд порадувала шанувальників розпусним образом

Зірка привернула увагу жарким відео, яке розмістила у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На кадрах вона з'явилася в спокусливій напівпрозорій білизні білого кольору. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Крізь настільки відвертий наряд було видно найінтимніше, проте це аніскільки не бентежило зірку і вона продовжувала крутитися перед камерою.

Тонкий ліфчик з пікантним вирізом посередині обтягнув неймовірні принади Ебі.

Маленькі трусики на тонких лямках модель натягнула вище стегон, щоб підкреслити їх пишність. Зірка натягала лямки, нахилялася, виблискувала соковитими місцями та навіть висунула язик, що робило кадри спекотніше нікуди.

Пишні груди, тонка талія і пружні сідниці - фігура у Ретчфорд варто всіх похвал.

Американська знаменитість розпустила довге шовковисте волосся, її обличчя прикрашав макіяж з акцентом на пухкі губи. Очі теж просто шикарні і були виділені пишними чорними віями.

За 14 годин пост отримав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були задоволені побаченим і написали масу компліментів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд сиділа спиною до фотографа, прикривши великі груди руками в рукавичках.

Чорні колготки в сіточку і зі стразами обтягнули стрункі ніжки і красиві стегна. Безсоромна зірка під колготками була без білизни.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд одягла білизну, крізь яку можна відмінно розглянути оголені груди темноволосої красуні. Прихильники почали писати, як неймовірна її ідеальна фігура.

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