Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула безупречным видом в новой импровизированной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я дикая. Шикарная, с претензией и дерзкая», - говорится в сообщении.

Уточним, что это слова из песни Savage, которую исполняет Megan Thee Stallion. Пост звезда сопроводила снимком , где она распахнула джинсовый наряд и покрасовалась внушительными объемами в тесном топе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«бомба», «ого, супер», «класнючая,люблю», «ты кто такая и куда дела Настю?», «вау, какая красивая», «воу, как элегантно», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила нежным образом в платье-ночнушке

Как известно, Настя является любительницей активного образа жизни, поэтому в связи с карантином и невозможностью отправиться заграницу, она решила принять участие в неком марафоне "Мандруй Україною", агитируя поклонников делиться теплыми и яркими кадрами с живописными пейзажами.

На представленном кадре счастливая Настя позировала в аккуратной полупрозрачной накидке из кружев, а также нежном платье-ночнушке на тонких бретельках и сделанное из тонкой и легкой ткани. Свой образ девушка дополнила необычным ремнем и массивным комплектом украшений - на руке девушки красовался довольно внушнительных размеров золотой брослет, на шее Насти можно заметить колье, а в ушках - крупные сережки такого же дизайна.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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