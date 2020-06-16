Американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян постала в ніжному образі

Красуня вміє вибирати вбрання, що підкреслюють її форми та при цьому залишається, можна сказати, невинними, пише Politeka.net.

На знімку знаменитість постала в рожевому топі з пікантним вирізом в районі грудей. Верх обтягнув соковиті груди, які визирнули з розрізу. Довгі вузькі рукави обтягнули руки моделі.

Кім одягла вузьку спідничку в колір топа, що виділила її пишні стегна, завдяки яким вона і прославилася.

Пишні форми, тонка талія та ідеальні стегна - все це підкреслив наряд і Кардашьян виглядає чудово.

Красуня завершила образ сережками у вигляді дельфіна. Тонка кіска визирнула з-за спини.

Кім дивилася в камеру з-під пишних вій, її губи були підкреслені рожевим блиском.

В пості зірка розповіла про бренд трикотажного одягу, який їй подобається.

За 12 годин пост зібрав близько двох мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були в захопленні від красуні та написали їй масу компліментів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала у себе в гардеробі, сівши на м'який диван.

Стягуюче боді ідеально підкреслило красу зірки. Не можна не помітити пишні груди, тонку талію, і красиві стегна.

До того ж Кім взула босоніжки на підборах і платформі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян опублікувала фото, поставши компанії матері Кріс Дженнер і сестер Кортні і Хлої.

У підпису зірка зізналася, що це свято відбулося кілька тижнів тому і став першим разом із початку самоізоляції, коли вона зібралася з невеликою групою людей.

Нагадаємо, Кім Кардашьян покрутила перед камерою найапетитнішим місцем у відвертому міні

А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян забула про білизну і мало не впустила "близнючок" з декольте

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян зняла з себе верх і безсоромно встала на карачки