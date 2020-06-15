Украину сьогодні хочуть перетворити у постачальника рабської робочої сили

Про це заявив журналіст Андрій Пальчевський у "Праймі" телеканалу "112 Україна". (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Один транш МВФ становить одну сміхотворну частку від того, що німці виплачують своїм дітям насправді. Просто батькам дають гроші по 300 євро і більше, тому що в цей час діти в школу не ходили, батьки на роботу не ходили, коротше кажучи, країна потребує. А нам з цими 6 млрд, які з точки зору економічної – це смішні цифри… Що мільярд, що 6 мільярдів, вони цілком порівняні з побутовими витратами перших наших сімей», - заявив він.

Пальчевський додав, що з приходом нової влади старі схеми не припинилися.

«Вже навчилися у досвідчених, вони вже сідають на схеми, які були в 90-ті і нульові роки вже розроблені», - зазначив журналіст.

За словами Пальчевського, МВФ сьогодні хоче Україну «укомашити».

«Сьогоднішні, так би мовити, володарі світу вони взагалі хотіли б Україну [перетворити] на такий майданчик для постачальників рабської робочої сили від Фінляндії до Великобританії…», - підкреслив він.

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