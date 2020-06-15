Украину сьогодні хочуть перетворити у постачальника рабської робочої сили
Про це заявив журналіст Андрій Пальчевський у "Праймі" телеканалу "112 Україна". (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)
«Один транш МВФ становить одну сміхотворну частку від того, що німці виплачують своїм дітям насправді. Просто батькам дають гроші по 300 євро і більше, тому що в цей час діти в школу не ходили, батьки на роботу не ходили, коротше кажучи, країна потребує. А нам з цими 6 млрд, які з точки зору економічної – це смішні цифри… Що мільярд, що 6 мільярдів, вони цілком порівняні з побутовими витратами перших наших сімей», - заявив він.
Пальчевський додав, що з приходом нової влади старі схеми не припинилися.
Зірка «Сватів» Добронравов ошелешив постарілим видом поруч з красунями онучками: «Інша людина»
Українцям відмовляють у поверненні особистих коштів, термінова заява Приватбанку: "Важливі лише..."
Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс всього життя, скандальна правда: "Живуть, як..."
Українці отримають щомісячну надбавку до пенсії, але пощастить не всім: хто залишиться без грошей
«Вже навчилися у досвідчених, вони вже сідають на схеми, які були в 90-ті і нульові роки вже розроблені», - зазначив журналіст.
За словами Пальчевського, МВФ сьогодні хоче Україну «укомашити».
«Сьогоднішні, так би мовити, володарі світу вони взагалі хотіли б Україну [перетворити] на такий майданчик для постачальників рабської робочої сили від Фінляндії до Великобританії…», - підкреслив він.
Нагадаємо, Пальчевський про погрози Зеленському: "Можна ненавидіти президента. Можна ненавидіти його сім'ю. Але..."
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розніс Зеленського з-за людей з "Квартал 95" у влади — пора збирати нову команду.
Також Politeka писала, що Пальчевський попередив українців про революції покруче будь-якого Майдану: "Нас довели до стану худоби".